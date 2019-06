Több műfaj is bemutatkozik az Ünnepi Könyvhéten

A központi rendezvényekkel egy időben megyénkben is elkezdődtek a 90. Ünnepi Könyvhét programjai. Író-olvasó találkozókból, könyvbemutatókból válogathatnak az érdeklődők.

Elkezdődött a 90. Ünnepi Könyvhét. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nyitó programja csütörtökön az Amor Vitae – Az élet szerelme című előadás volt, amely Vörös István költő és Móser Zoltán fotóművész Száz és egy című albumából készült.

Ezzel kapcsolatban Liebhauser János igazgató elmondta, hogy régi munkakapcsolat fűzi Móser Zoltánt a könyvtárhoz, több kötetet adtak már ki közösen, és rajta keresztül ismerték meg Vörös Istvánt is. Kötetükben minden életévhez kapcsolódóan szerepel egy vers, és ezek mindegyikéhez Móser Zoltán rendelt arcot fényképes illusztrációival. Újabb művészeti ággal, a zenével kiegészítve készített az albumból színpadi előadást Kovács Gábor és Szabó László, két zenész, a verseket pedig Kató Hajnalka adja elő. – Méltó nyitása volt az Ünnepi Könyvhétnek ez a zenés irodalmi előadás – emelte ki Liebhauser János.

A gyermekkönyvtárban szintén voltak programok. Elekes Dóra, A muter és a dzsinnek, illetve a Dettikéről és más istenekről című könyvek szerzője volt a vendég, aki két zárt körű, fiataloknak szóló előadást tartott. Minden korosztályt igyekeznek megszólítani, így a felnőtteknek szóló programot holnap 17 órától ifjúsági követi. Egy különleges család két tagja lesz vendég, Szirmay Ágnes, ifjúsági kötetek szerzője és a lánya, Kemény Zsófi, aki új hang a magyar irodalomban. A slam poet­ryt képviseli, egy olyan műfajt, amely élővé teszi a verset. Édesapja, Kemény István író-költő ezúttal nem tud jelen lenni az eseményen.

Szombaton 9 órától 13 óráig családi napot rendeznek a könyvtár központi épületének udvarán, nyitva a legkisebbek felé is. Liebhauser János azt hangsúlyozta, hogy a gyermekkönyvtár programjain mindig kiemelt szerepe van a játéknak, és nem lesz ez másképp most sem. Sőt, akár a felnőttek is megtalálhatják magukban a gyermeket. A hétfői zárónapon 17 órától Kukorelly Endre, hazánk egyik legjelesebb írója lesz a megyei könyvtár vendége. Az igazgató vele kapcsolatban elmondta, hogy régóta baráti kapcsolatot ápolnak, és a Szekszárdi Magasiskola rendszeres visszatérője a szerző, aki ezúttal Pálya avagy Nyugi dagi, nem csak foci van a világon című, nemrégiben megjelent könyvét mutatja be. Előreláthatóan a vele folytatott beszélgetésben szó lesz labdarúgásról és a Baumgarten-díjról is.

A Libri jóvoltából az Ünnepi Könyvhéten könyvvásár is van az intézmény udvarán. Kiemelte továbbá, hogy az idei országos rendezvény már a kilencvenedik a sorban. Jöhettek forradalmak, válthatták egymást diktatúrák, az Ünnepi Könyvhetet kilencven éve minden esztendőben megrendezik, ami nagy értéke a magyar kultúrának.

Megyénk más településein is tartanak programokat ezekben a napokban a központi rendezvényekhez kapcsolódóan. Pakson Borsa Brown slágerkönyvszerzőt (borítóképükön) látták vendégül a Pákolitz István Városi Könyvtárban. A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárban Varró Dániellel lehet holnap 17 órától találkozni. Az író Aki szépen butáskodik című új könyvét mutatja be.