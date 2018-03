Tornacipőre kerül a kendőről átvett bogyiszlói minta

Bús Amália és Rácz Ferenc hímző. Egy nő, aki beleszületett a mesterségbe, és egy férfi, aki iparos, fűtésszerelő, és esténként varrogat a tévé előtt. A népi motívumkincs megmentői. Közös kiállításuk nyílt most Bogyiszlón.

Bús Amáliát sokan ismerik, mint gyógyszertári asszisztenst. Rácz Ferencet sokan ismerik, mint víz-, fűtés- és gázszerelőt. Mi a közös bennük? Az, hogy Bogyiszló a lakóhelyük, és az, hogy hímeznek. Igen! Letéve a recepteket, a gyógyszeres dobozokat és üvegcséket, letéve a csőkulcsot és a hegesztőpisztolyt, esténként hímző fonalat fűznek a tűbe, és varrogatnak. Népi motívumokkal díszítenek asztalterítőket, blúzokat, vászoncipőket. Közös kiállításuk nyílt a falu polgármesteri hivatalának dísztermében, mely március 21-ig tekinthető meg. Korábban már mindkettőjüknek volt két-három önálló bemutatkozása, népművészeti seregszemléken, falunapokon.

Még csak négy éve él Bús Amália Bogyiszlón. A Duna túloldaláról, a Bács-Kiskun megyei Ágasegyházáról került ide, párkapcsolata révén. Elsősorban kalocsai, ókalocsai hímzéseket készít, de a székely és a matyó mintavilág sem idegen számára. Beleszületett a kézimunkázásba, édesanyja is hímző, specialitása a riseliő technikával (áttört, lyuggatott) készülő terítő. Néhány olyan alkotás is van a tárlaton, amelyik anya s lánya közös műve. A másik kiállító viszont nem a felmenőire, hanem a két lányára büszke, már ami a kézimunkázást illeti. A terem egyik sarkában az ő terítőik is megtekinthetők.

A bogyiszlói hímzésminták története egyébként eléggé viszontagságos. Hosszú hanyagolás után csak mostanában kezdték újra felfedezni azokat. Rácz Ferenc szerint még a helyi néptáncegyüttes integető kendőin is kalocsai minták vannak, s nem bogyiszlóiak. A rokonság persze egyértelmű. Bogyiszló a Duna szabályozása előtt alföldi település volt, Kalocsa vonzáskörzetében. (Erre utal a fűszerpaprika-termesztés hagyománya is.) A hímzések is hasonlóak, de van bennük több, lényeges eltérés, színben is, formában is. Valamikor az 1930-as években felhagytak a különbözőségek érzékeltetésével, s csak jóval a rendszerváltás után kezdtek újra hangsúlyt fektetni arra, hogy megmutassák a bogyiszlói és kalocsai virágminták másságát. Tizenöt régi jegykendő előkerülése adta ehhez a lökést.

Amikor a Forma–1-es pilóták ruháin megjelentek a kalocsai minták, Rácz Ferenc úgy érezte, hogy a bogyiszlói népművészet népszerűsítésének ideje is elérkezett. Pólókra, tornacipőkre kezdett hímezni. Tegyük hozzá, nemcsak népi motívumokkal foglalkozik; sport és zenei együttesek logóinak varrására is kap néha megrendelést. Már százötven pár tornacipőt dekorált. Főállása mellett ez csak hobbi. Azt mondja, ha tehetné, sem szeretne egész nap öltögetni, de munka utáni kikapcsolódásnak nagyon megfelel. Megnyugtatja. A pecázás viszont kifejezetten idegesíti.