Új költői műfaj mutatkozott be

Javában folyik az Országos Könyvtári Napok. A szekszárdi könyvtárban már az első program jól sikerült, kedden Töttős Gábor tanár készített a nemzeti ünnepre. A bonyhádi könyvtár pályázatára szárnyaló fantáziával rajzoltak a nebulók.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban Magolcsay Nagy Gábor költő moderált interaktív költészeti játszóházat hétfő délután, “Ezerjó záporoz, józanodunk mégis” címmel. Könyvtárunk igazgatója, Liebhauser János azt mondta: a közönség is, az előadó is jól érezte magát.

Magolcsay Nagy Gábor, a MAPoetry alapítója és művészeti vezetője közterületnevekből, tájnevekből ír hipertexteket, tehát az így készült költemények minden szava valóságos helynévre mutat rá, szó szerint utazni lehet a verseiben. Mindezt műfajteremtő szándékkal teszi, tematikus workshopokat is tart pár éve, amelyeken először a MAPoetry fejlődéstörténetét prezentálja, az azt követő interaktív költészeti játszóházban pedig a fogadó település közterületneveiből alkothatnak szövegeket a résztvevők. Hétfőn Szekszárdon is ez történt, ahol egy tizenkilenc soros, Magyarország megyeszékhelyeit összekötő, MAPoetry alkotás, egy országos irodalmi performansz szekszárdi sora is szerepelt: az úgynevezett tér(vers)kép „Ezerjó záporoz, józanodunk mégis” mondata ugyanis megyeszékhelyünk egy-egy utcája, köze és dűlője nevéből született.

Kedden a járványhelyzetben megengedett maximális létszám hallgatta Töttős Gábor tanár Meg nem becsült lázadóink című előadását. Liebhauser János könyvtárigazgató azt mondta: Töttős régóta jó partnere a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárnak, öntevékeny módon hozza történelmi tárgyú témáit az intézménybe. Mindenhol, ahol tanít, népszerű tanárnak számít, innen az érdeklődés programjai iránt.

Töttős a magyar rebellisek témakörével egyszerre kapcsolódott Romsics Ignác történész október 22-én esedékes, a szekszárdi könyvtárban tartandó előadásához és persze október 23-ai nemzeti ünnepünkhöz.