Új közösségi épületbe költözik a gyönki német egyesület

A gyönki származású Galántai János Jakab jelentős összeggel támogatta a település Német Nemzetiségi Egyesületét, amiből egy épületet vásároltak. Az ingatlan jellegzetes sváb jegyeket hordoz – oszlopos gang, kovácsoltvas kerítés –, de mivel egy ideje lakatlan, alapos felújításra szorul.

Az egyesület elnöke, Kemler Imréné szerint legalább egy év kell a munkálatokra.

– Galántai úr édesanyja alapító tagja volt az egyesületünknek – mondja –, ezért támogat bennünket. Még várunk további felajánlásokat is, mert a szakipari munkákra és a berendezésre is kell pénz. Eddig egy olyan teremben tartottuk az összejöveteleinket, ahová harminc főnél több nemigen fért be. Márpedig a miénk egy nagy létszámú szervezet, több mint százötven tagunk van, a kétéves gyerektől a nyolcvanhat éves dédszülőig.

A felújítandó épületben majd több helyiséget összenyitva kialakul egy hetven négyzetméteres közösségi tér, s ha ennél is nagyobb terület kell, sátrakat állítunk fel az udvaron. Van sok mindenünk: székek, asztalok, kemence és kürtőskalácssütő gép. Itt majd mindez elfér.