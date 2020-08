Új Látásból új értékek születtek a művésztelepen

Nem csak a Kölesdi Képtár gyűjteménye, hanem az Új Látás mozgalom művészei is gyarapodtak élményekkel, impulzusokkal az egyhetes uzdi művésztelepen, amelyet a Tolna Megyei Önkormányzat szervezett számukra. Tíz alkotó kreativitásából született számos mű, amelyből szerdán kiállítást rendeztek a sárszentlőrinci Hősök Kertjében. A Petőfi Emlékháznál Sátor Géza polgármester és Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök mondott köszöntőt, majd Könyv Kata festőművész, a program művészeti vezetője tartott tárlatvezetést a jelenlévőknek.

Baranyai Eszter főjegyző – aki édesapja, a kölesdi Látásbrigád megálmodója, Baranyai László révén személyesen is elkötelezett a művészet iránt – ismertette a megyei önkormányzat projektjét, mely a helyi identitás erősítését szolgálja, ez alkalommal képzőművészeti értékteremtéssel.

Sátor Géza köszöntőjében örömének adott hangot. Mint elmondta, megtisztelő, hogy a település lehetett az alkotótábor és a kiállítás helyszíne – ebből pedig hagyományt kívánnak teremteni.

Együtt sóhajtozunk, egyszerre dobban a szívünk, ugyanazt könnyezzük meg – mondta Fehérvári Tamás. Az elnök szerint ez jelenti a művészet közösségformáló erejét, ami Tolna megye kollektíváit és egyéneit hozza közelebb egymáshoz. Az értékközpontú szemlélet éppoly markáns jellemzője a megyének, mint hogy fejlesztési forrásokkal gyarapítsa a településeket – jelentette ki.

A kiállításra érkező érdeklődők népes tábora közérthető módon került közelebb az alkotásokhoz, köszönhetően Könyv Katának. Az alkotótábor „túl a bezártságon” jeligével szerveződött, így különösen felszabadító volt a szabadban alkotni. A művek megtekintése során a művészeket inspiráló tárgyakra, környezetre, életérzésekre is fény derült. Hétköznapi mozzanatok, természeti jelenségek, helyi értékek, s természetesen az aktuális társadalmi helyzet köszöntek vissza egy-egy ecsetvonásban. Emellett egymást is ösztönözték az alkotók: az együttélésből vagy az irodalmi estből fakadó párbeszéd is beivódott a vásznakba.

Borítókép: Könyv Kata mutatta be a műveket