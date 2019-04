Új műsorával lépett színpadra a Tűzvirág

A hagyományokhoz híven ezúttal is április utolsó hétvégéjén mutatta be a Csengey Dénes Kulturális Központban új műsorát a nemzetközi hírű Tűzvirág Táncegyüttes. Az első felvonásban a magyar táncokra épülő, Juhait kereső pásztor című összeállítást láthatta a közönség, amelyben a társulat mellett fellépett az egyesület utánpótlás, gyermek és aprók korcsoportja is. A második felvonásban Don Quijote történetét mutatták be.

A műsor és a koreográfia összeállításában ezúttal is neves szakemberek voltak a Mádi Magdolna művészeti igazgató által vezetett együttes segítségére: Ujvári Dávid tánckarvezető mellett dr. Ónodi Béla, a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa, Vári Bertalan, a Varidance együttes művészeti vezetője és igazgatója, valamint Kadir Sonuk, a HET Amsterdam Nemzetközi Táncszínház vezető koreográfusa vettek részt a munkában.

Az áprilisi premieren az együttes valamennyi táncosa fellépett a legkisebbektől a felnőttekig, és két este, pénteken és szombaton is színpadra léptek, hatalmas sikert aratva.