Vers- és prózamondó-találkozón idézték Baka István alakját

Hetven éve született Baka István író, költő, műfordító. Az emlékév kiemelt eseményeként szombaton vers- és prózamondó-találkozóval és versennyel emlékeztek a magyar irodalom Szekszárdon született meghatározó alakjára.

– A Baka emlékév legfontosabb eseménye ez – mondta Ács Rezső polgármester az „Én itt vagyok – Üzenet Új-Huligániából” Kárpát-medencei vers-, énekelt vers- és prózamondó-találkozó és verseny szombati megnyitóján elhangzott köszöntőjében. A hetven éve született Baka Istvánt méltatva elmondta, hogy az író, költő, műfordító végérvényesen beírta magát a magyar irodalomba. – Büszkék lehetünk azokra, akik Szekszárdról indultak, és munkásságukkal öregbítették városunk hírnevét. Baka István példakép, aki soha nem tagadta meg szekszárdiságát – fogalmazott a városvezető. Arról is beszélt, hogy a Baka István Alapítvány Szekszárdra költözésének köszönhetően az eddigieknél is szorosabb lehet az együttműködés. Hozzátette, hogy az önkormányzat korábban Pro Urbe és díszpolgári címmel is elismerte a költőt.

Ács Rezső örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy közel harminc fiatal nevezett a versenyre, és köszönetet mondott az iskoláknak azért, hogy megismertetik a tanulókkal Baka István műveit, mert a diákok megérzik ezekből, hogy a szülőváros mennyire fontos volt számára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Orbán György előadóművész, a Baka István Alapítvány kuratóriumának elnöke megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy elsősorban találkozóként tekint a rendezvényre. – Az által, hogy találkozunk, meghallgatjuk, megismerjük egymást, jobb előadókká és jobb emberekké válhatunk – osztotta meg a hallgatósággal előadói hitvallását. Mint mondta, júniusban kezdődtek az előkészületek, és akkor még nem gondolta volna, hogy ennyi jelentkezője lesz az eseménynek.

A megnyitón Baka István hangja is felcsendült, lejátszottak ugyanis egy felvételt, amelyen a Háry János csőszdala című versét szavalja. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum drámajátékos csoportja Baka István A völgy felett lebegő lány című művéből a kirakatbabák beszélgetését adta elő, Szeri Viktória pedig gitárjátékával járult hozzá az ünnepséghez.

A verseny két fordulóját követően a k2 Színház Yorick visszatér – Rendszerváltás Baka István verseiből című előadását láthatták a találkozó résztvevői. Ezt követte az eredményhirdetés, ahol a zsűri tagjai – Orbán György mellett Sződy Szilárd rendező, dramaturg és dr. Merő Béla, szekszárdi származású rendező – rövid értékelést adtak a nap során elhangzottakról. Sződy Szilárd többek között a versfelépítésről beszélt. Mint mondta, az előadó fő feladata a gondolatok átadása. Emellett pedig a tiszta beszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. Dr. Merő Béla egyebek mellett azt tanácsolta a versmondóknak, hogy előadás közben ne tolakodjon elő a személyiségük, valamint a kontaktus megteremtését hangsúlyozta. Orbán György a színpadi viselkedéssel kapcsolatban tett javaslatokat. Vasárnap további egyeztetésre volt lehetőség a zsűri tagokkal, ugyanis szakmai beszélgetésre fogadtak mindenkit, aki erre igényt tartott.

Sokakat díjaztak

A zsűri döntése alapján a középiskolás kategóriában László Rebeka Éva lett az első, Lóki Hanna a második és Méri Mátyás a harmadik. A felnőttek között Rájner Ágota végzett az első, Miskolczi István a második és Gellérfi Zsuzsanna a harmadik helyen.

A támogatók révén tizennégy különdíjat is kioszthatott a zsűri. Balley Ingrid, Németh Anita, Miskolczi István, Tauser Gerda, Korsós Gergő Zoltán, Báló Marianna, Csányi Marcell, Bakonyi Márton, Weber Márton, Stauróczky Éva, Katona Anna Tamara és Méri Mátyás vehetett át külön elismerést a felajánlóknak köszönhetően. A díjak között könyvcsomag, népművészeti és kézműves termék, valamint bor is szerepelt.

Méltón emlékeztek

Baka István író, költő, műfordító születésének hetvenedik évfordulója alkalmából rendezvénysorozatot hirdetett erre az évre a Baka István Alapítvány. A hagyományos vers- és prózamondó versenyt megelőzően esszépályázatot hirdettek az emlékévhez kapcsolódóan, majd júniusban visszaemlékezésre várták az érdeklődőket, ahol barátok idézték fel a költő alakját. Júliusban irodalomtörténészek méltatták Baka munkásságát a bonyhádi Kép-Tár-Házban, szeptemberre pedig írótanácskozást szervezett az alapítvány.

A múlt héten hangversennyel tisztelegtek Baka István és Lányi Péter emléke előtt. A költőt és a zongoraművészt szoros barátság fűzte össze.