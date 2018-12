Versekkel tisztelegtek Babits Mihály emléke előtt

Babits Mihályra emlékeztek a napokban a költő születésének 135. évfordulóján a Társadalmi Egyesülések Tolna megyei Szövetsége és a Nők Szekszárdért Egyesület szervezésében. A két egyesület jóvoltából ez volt a tizenegyedik megemlékezés, amelyet Csillagné Szánthó Polixéna, a város humán bizottságának elnöke nyitott meg. Köszöntőjében örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a jól ismert arcok mellett minden évben felfedez újakat is.

Az ünnepségen hagyományosan versmondással tisztelegtek Babits Mihály emléke előtt. A megye több településéről érkeztek szavalók, illetve Gödöllőről és Vecsésről is fogadhattak vendéget. Mint megtudtuk, harmincan mondtak verset az eseményen, ami rekord számú résztvevőt jelent. A legidősebb versmondó a 95 éves bogyiszlói Sebestyén István volt, aki a kezdetek óta mindig megtiszteli a rendezvényt. Idén egy saját költeménye mellett egy Heltay Jenő verset is elszavalt. A legfiatalabb résztvevők a Comenius Általános Iskola és a Garay János Általános Iskola diákjai voltak, akik verssel és gitárral kísért téli, karácsonyi énekeket adtak elő. Babits Mihály versei mellett több más neves költő művei is elhangzottak, többen pedig saját szerzeményükkel álltak a közönség elé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szervezők ajándékkal kedveskedtek a résztvevőknek, megvendégelték őket, majd megkoszorúzták Babits Mihály szobrát a kulturális központ előtt. A szép és tartalmas délutánt követően a szervezők és minden megjelent reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy jövőre ismét találkoznak egymással.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS