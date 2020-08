Videoklipet forgattak Tevelen

Páli Petra musical- és operetténekes Tevelen forgatta legújabb videoklipjét, ami hamarosan látható lesz a videómegosztó portálon.

Énekszótól volt hangos szinte egész vasárnap a teveli németség tájházának udvara.Páli Petra, a Kárpát-medence szerte ismert musical- és operetténekes legújabb videoklipjét forgatta itt, amelyben a helyi és a kisdorogi nemzetiségi kórus tagjai is helyet kaptak.

Páli Petra Tamásiban töltötte gyermekkorát, s már kislánykorában kiderült róla, hogy színpadra termett. A tamási gyermekkórusban kezdett énekelni, majd a családi fészekből kirepülve a Gór Nagy Mária Színitanodában és a Bánfalvy Ágnes által vezetett iskola musical-operett szakán sajátította el az éneklés tudományát.

Zenés előadásai több hazai kábeltelevízióban is láthatók, de Youtube-csatornája is tele van jobbnál jobb dalokkal.

– Nagypapámé volt egykoron a Rauh-féle malom, innen jött az ötlet, hogy itt forgassunk. Kutakodtunk egy kicsit, s így jutottunk el először Nagy Gabriellához. Az ő házuk udvarán állt régen ez a malom. Gabriella irányított aztán tovább a német egyesülethez, akik szívélyesen fogadtak – árulta el lapunknak Páli Petra.

Már kora reggel megérkezett a stáb Tevelre, hogy egyebek mellett a napfelkelte is szerepet kaphasson a klipben, amely nemsokára látható lesz a videómegosztó portálon, aztán pedig a televízióban is.

– Nagy örömmel fogadtuk a megkeresést, hiszen a koronavírus-járvány miatt több eseményünk is elmaradt idén, a forgatás pedig apropót adott ahhoz, hogy újra összejöjjünk – mondta Antal Tamásné, az Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület kórusvezetője.

Nemcsak énekeltek, ünnepeltek is, mégpedig azt, hogy a teveli kórus harminc esztendeje énekel. Az ünnephez torta is dukált, melyet a vendégekkel együtt fogyasztottak el.

Sőt „tungit” is készítettek, ha már Páli Petra új dalában ez a hagyományos és kedvelt sváb étel is helyet kapott. Mint Antal Tamásné elárulta, a tavaszról a járvány miatt elhalasztott templomi koncertjüket mindenképpen szeretnék majd bepótolni.

Borítóképünkön: Antal Tamásné és Páli Petra