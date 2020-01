Vincze Bálint a szövetség tagja lett

A XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon képeiből nyílt kiállítás nemrégiben Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban. A Fotószalon a Magyar Fotóművészek Világszövetségének szervezésében jött létre.

A szervezetet 2002-ben hívták életre azzal a céllal, hogy az anyaországban és a határon túl élő magyar fotóművészeket megfelelően képviselje.

A Fotószalonnak az alapításkor alig harminc tagja volt, mára viszont már kilenc ország mintegy száznyolcvan fotósa alkotja a szakmai közösséget. Most már köztük van Vincze Bálint paksi természetfotós is, ezt a megnyitón jelentették be – tudtuk meg Tell Edittől, a Csengey kulturális központ vezetőjétől.

A kiállítás a szövetség által öt kategóriában meghirdetett pályázatra érkezett legjobb alkotásokat mutatja be.

A kiírásra több mint ezernégyszáz darab fotót neveztek, ezek közül negyvenöt kapott helyet a január 13-ig látogatható tárlaton. A kiállított képek a Kárpát-medence több más helyszínére is eljutnak a következő hónapokban.