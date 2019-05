Völgységi értéktár: száz helyszínen kétezer fotó készült

A megbízást Kult Imréné volt könyvtárigazgatótól, a listát dr. Szőts Zoltán múzeumigazgatótól kapta Ritzel Zoltán, és munkához látott. Bebarangolta a Völgységet fényképezőgépével. Az ismert bonyhádi természetfotós ezúttal nemcsak a természet, hanem az épített környezet szépségeire is kíváncsi volt. Feladatul kapta ugyanis, hogy a völgységi értéktárban szereplő dolgokról készítsen felvételeket. Az elkészült mintegy kétezer fotóból háromszázat vetítéses előadáson mutatotta be április végén a múzeumban, a műemléki világnapon.

‒ A 25 völgységi településen közel kétszáz helyszínen fordultam meg – mondja Ritzel Zoltán. – Csak templomból több mint ötven található itt, némelyik nehezen megközelíthető helyen, erdőben, mint a Papdi-kápolna vagy az Ódányi-kápolna. Lenyűgözőek, elhagyatva, kifosztva, romosan is. Csakúgy, mint a szebb napokat is látott bonyhádi zsidó templom. A váraljai Farkasároknál, a bonyhádi tőzegtavaknál is jártam. A munkát elvégeztem, leadtam. Ismereteim szerint az interneten is elérhető lesz majd az anyag.