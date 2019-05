Woodstock határozza meg a Gastroblues fesztivált

Ötven éve volt a legendás woodstocki fesztivál. Ez a kerek évforduló határozza meg idén a paksi Gastroblues fesztivál hangulatát – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Gárdai Ádám szervező. Idén július 1. és 7. között öt színpadon ötven koncerttel várják a blues-, a jazz- és a rockbarátokat.

A fesztiválon ismét színpadra lép Magyar Atom zenekar, amelynek koncertjét pont huszonöt éve rögzítették Pakson. A nagy nevek között említette még Gárdai Ádám az amerikai Eric Galest, a visszatérő Deák Bill Blues Bandet, a Little G. Weevil Bandet, illetve az Ivan & The Parazolt. De Angliából érkezik két olyan fellépő, akik Woodstockban is közönség elé álltak, a Ten Years After és a Miller Anderson Band.

Csütörtökig klubkoncertek lesznek, pénteken és szombaton nagyszínpadi produkciók, és idén sem marad el a templomkoncert az evangélikus templomban, amelyet szombaton rendeznek. Ennek bevételét a viski magyar óvoda fenntartására fordítják. A vasárnapi főzőversenyen szintén lesz lehetőség a jótékonykodásra, a kóstolójegyek árát ugyanis szintén erre a célra szánják. A zárónapon hagyományosan ingyenes koncertekkel készülnek az érdeklők számára.