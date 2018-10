Zenebohóc után színpadra lépni

A bonyhádi székhelyű Canens Leap több underground zenekarhoz hasonlóan, baráti zenélésből nőtte ki magát, októberben jelent meg debütáló EP-jük, mely öt számot tartalmaz.

2016-ban alakult a zenekar, majd, bármennyire hihetetlen három héttel később az első koncertjüket is letudták. Elmondásuk szerint nem voltak komoly terveik az induláskor, azokat a számokat tanulták meg és játszották el, amiket szerettek. − Később azonban kialakult az igény a saját dalokra, ezek eleinte a punkból és a klasszikusabb rock zenéből táplálkoztak, és igen kezdetlegesek voltak – mondták. Majd hozzátették, elsődleges céljuk az volt, hogy ne kelljen feldolgozásokat játszaniuk a színpadon.

Stílusukat nem szeretnék kordonok közé szorítani, szeretnek felhasználni elemeket a legkülönfélébb stílusokból, post-rock témáik is vannak, de nem riadnak vissza a post-hardcore-féle durvább szólamoktól sem. De talán nem is ez a lényeg. − A zene, számunkra egyfajta terápiás eszköz, beleénekeljük, belekiabáljuk a közönségbe a fájdalmunkat, nehézségeinket, örömünket, és ezt az eszközt mi legjobban, ezekben a zenei stílusokban találtuk meg. Egyszerűen ezek a dalok szólnak belőlünk – állítják.

Új céljuk, hogy olyan keményebb zenét tudjanak játszani, ami a stílustól idegenkedő hallgatók számára is értékes lehet. Vagy ahogy fogalmaznak, ez egyfajta egyensúlyozás a közérthetőség és a művészi megvalósítások között. Nem egy könnyű feladat ez, de úgy érzik, egyre jobban belejönnek.

A legérdekesebb tapasztalata a zenekarnak egy közeli falunapon történt. − A koncertünk előtt egy zenebohóc szórakoztatta a közönséget, így már magában elég mulatságos stílusváltást jelentett a keményebb muzsikánk. Ezután alig játszottuk el az első dalt, kaptunk néhány negatív kommentet a közönség sorai közül, amelyek többnyire arra vonatkoztak, hogy hagyjuk el a színpadot. Hála Istennek nem szeppentünk meg ettől. Észrevettem, hogy a gyerekek a színpad mögött nagyon élvezik a bulit, és kaptunk az alkalmon és a színpad elé hívtuk őket. Eztán nekik szenteltük a koncertet, kvázi csináltunk egy metál matiné műsort. Jó móka volt, ők is és mi is élveztük, sőt az alapvetően háborgó szülők is odajöttek gratulálni a végén – mesélték.

A Canens Leap legközelebb november 3-án lép fel pécsett a Sophiane Rock City fesztiválon, majd Majoson koncerteznek. − És kitudja, lehet még kirándulunk is egyet Horvátországban november végén – tették hozzá sejtelmesen.