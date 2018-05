Itt a világ első nyomtatott Bibliájának hasonmás kiadása

A Gutenberg Biblia fakszimile kiadását jelentette meg Stephan Füssel mainzi könyvkutató, bibliaszakértő a Gutenberg-év alkalmából – írja az MTI.

A könyvnyomtatás feltalálójának Bibliája 1454. szeptember 30-án készült el, 42 soros Bibliának is nevezik – azért, mert egy-egy oldalon csupán 42 sornyi szöveg fért el rajta. Az 1268 oldalas könyv hű másolatát egy 144 oldalas kommentár egészíti ki. A kiadvány „Mainz városának üdvözlete a világ felé” – mondta Michael Ebling főpolgármester.

Gutenbergről

Az emberi civilizáció történetében új fejezetet nyitó mozgatható és cserélhető betűkkel való könyvnyomtatás feltalálója, a német Johannes Gutenberg.1400 körül született Mainzban. Életéről kevés dokumentum maradt fenn, azok is inkább pénzügyi tranzakciók nyomai. Ezermesternek számított, az aranyművesség és gyémántcsiszolás tudományában is jártas volt s az 1430-as évektől foglalkozott a könyvnyomtatás gondolatával. Szülővárosát belvillongások miatt kellett otthagynia, ezután Strassburgban telepedett le. Az 1440-es évek közepén tért vissza Mainzba, ahol kölcsönökből felállította nyomdáját. Főműve, a Gutenberg Biblia 1452. szeptember 30-án készült el. A latin nyelvű Szentírás (Vulgata) 1282 kéthasábos oldalt tartalmaz, a kiadványok többségét két kötetbe kötötték. Valószínűleg 180 példány készült, 45 borjúbőr kötésben, 135 pedig papírkötésben. Az első teljes, nyomtatott európai könyvből ma 49 teljes példány ismert, 12 Németországban, 11 az Egyesült Államokban található. A 42 soros Biblia a közhiedelemmel ellentétben nem első munkája, de legnagyobb vállalkozása. Életét 1468. február 3-án fejezte be.

Mainz városa idén emlékezik meg a könyvnyomtatás feltalálója halálának 550. évfordulójáról.