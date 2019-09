85 éves a pozitív pszichológia úttörője

Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi- és Prima Primissima-díjas Amerikában élő pszichológus, a flow, a tökéletes élmény elméletének kidolgozója, a pozitív pszichológia úttörője szeptember 29-én tölti be nyolcvanötödik életévét.

Mihály, akit már gyermekként is foglalkoztatott az emberek viselkedésének megértése, 1956-ban, huszonkét évesen kivándorolt az Egyesült Államokba.

Pszichológiai tanulmányait az Illinois-i Egyetemen kezdte meg, majd tehetségét felismerő tanárai javaslatára átjelentkezett a tíz legjobb amerikai egyetem közé sorolt Chicagói Egyetemre, ahol 1965-ben szerezte meg PhD-fokozatát.

1961-ben feleségül vette Isabella Selegát, aki nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is társa, több könyvének társszerzője lett.

1965-től a Lake Forest College szociológiai és antropológiai tanszékvezető docense, 1971 és 1987 között a Chicagói Egyetem humán fejlődéstani professzora, 1985-87 között a magatartáskutató tanszék vezetője volt. 1999 óta a kaliforniai Claremont Graduate University professzora.

Tudományos szakterülete a fejlődés- és neveléslélektan, a kreativitás- és tehetségkutatás, valamint a magatartás-kutatás. Elsősorban a tevékenységbe való belefeledkezés, a teljes bevonódás érzésének tanulmányozása foglalkoztatja: miért van az, hogy egyes emberek élvezik munkájukat, pedig gyakran nem is kapnak fizetséget érte.

A kérdést körüljárva született meg a flow (áramlat) elmélete. A flow-élményt tudományos pontossággal leíró első tanulmánya 1975-ben jelent meg Beyond Boredom and Anxiety (Túl az unalmon és a szorongáson) címmel.

Különösebb visszhang nélkül folytatta kutatásait, amelyeket kiadói felkérésre 1990-ben a Flow – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája című könyvében foglalt össze, és egy csapásra világhírű lett.

A tökéletes élmény akkor következik be, ha a tevékenység befejezése után létrejön az önmegerősítés, a kiteljesedés és az elégedettség érzése.

Ha az életben megtaláljuk azt, ami örömet okoz, amiben kiteljesedhetünk, akkor jól érezzük magunkat, boldogabbak leszünk, jobb lesz a teljesítőképességünk, előbbre vihetjük a társadalmat, az emberiséget.

Mindenki számára más és más tevékenység jelentheti az élet értelmét, a lényeg, hogy mindenki megtalálja a sajátjáét. A flow-élmény hozzásegít bennünket a nehézségek elviseléséhez, a túléléshez is.

Elméletét több vállalatnál és kormányzati szinten is alkalmazni kezdték. Javaslatai alapján tervezték meg például a világ egyik leggazdagabb magángyűjteménye, a Los Angeles-i Getty Center lenyűgöző épületkomplexumát, de új autómodell kialakításához is kikérték már a véleményét.

Az utóbbi másfél évtizedben elsősorban a pozitív pszichológiai kutatásoknak szenteli az idejét. A pozitív pszichológia alapjait Martin Seligmannal, az Amerikai Pszichológusok Egyesületének volt elnökével fektették le 2009-ben. A pozitív szempont bevonásával tudományos szemléletváltást akartak a jellemzően az emberi negatívumokra összpontosító tudományágban.

Csíkszentmihályi a Claremont Egyetemen létrehozta és társigazgatóként vezeti a pozitív pszichológiai kutatásokkal foglalkozó Életminőség Kutatóközpontot (Quality of Life Research Center), amelynek padjaiból már számtalan fiatal szakember került ki.

Az általuk megalapozott pozitív pszichológiai gondolkodásmód mára már divatos szakmai irányzattá vált.

Szerzőként is igen termékeny, tudományos kutatásait számos – több kiadást megért – könyvben foglalta össze.

Az 1997-ben megjelent alapművön kívül magyarul olvasható még a többi közt az És addig éltek, amíg meg nem haltak – A mindennapok minősége (1998), A fejlődés útjai – a Flow folytatása (2008), a Kreativitás – A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája (2009), Az öröm művészete – Flow a mindennapokban (2009), az Életre hangolva – A felnőtté válás útvesztői (2011), a Tárgyaink tükrében – Az vagy, amit birtokolsz (2011), az Élni jó! – Tanulmányok a pozitív pszichológiáról (2011), illetve a 2018-ban megjelent A futás öröme – Technikák a jobb teljesítményhez.

Flow and the Foundations of Positive Psychology címmel 2014-ben jelent meg munkáinak gyűjteményes kötete.