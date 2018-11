A Hagyományok Háza vette át a Balassi Intézet helyét a GPDNet szervezetében

Mivel a Global Public Diplomacy Network (GPDNet) tagjai nem kormányzati kulturális intézetek, szükségessé vált, hogy a KKM-be integrálódott Balassi Intézet átadja a tagságát egy másik magyarországi kulturális intézménynek.

A kulturális diplomáciai intézményeket tömörítő nemzetközi szervezetben lezajló tagcserét a GPDNet vasárnap és hétfőn Dohában tartott 5. közgyűlése már egyhangúlag jóvá is hagyta.

A GPDNet 2014-ben jött létre Dél-Korea kezdeményezésére azzal a céllal, hogy közös platformot nyisson a kisebb és közepes országok számára a kulturális diplomáciai tapasztalatcserére

– idézte fel a közgyűlésén az alapító Korea Foundation alelnöke, Kim Seong-in.

Seref Ates, a GPDNet elnökségét Dél-Koreától 2016-ban átvevő, törökországi Yunus Emre Intézet elnöke hozzátette: a szervezet az idei közgyűlés előtt már tizenhárom kulturális intézményt tömörített.

Mivel a GPDNet tagjai nem kormányzati kulturális intézetek, szükségessé vált, hogy a KKM-be integrálódott Balassi Intézet átadja a tagságát egy másik magyarországi kulturális intézménynek. A magyar fél javaslatára a közgyűlés a Hagyományok Házát vette fel.

Seref Ates bejelentette: a szervezet munkájában a jövőben Mexikó is részt vesz a jelenlegi közgyűlésen új tagként csatlakozott Instituto de los Mexicanos en el Exterior révén. Döntés született arról is, hogy a 2019-től kezdődő hároméves ciklusban a katari Katara Kulturális Alapítvány látja el a GPDNet elnöki tisztségét.

Darvis Sz. Ahmad Al-Sebani, a Katara kulturális igazgatója elmondta: az alapítvány az elmúlt években egy egész kulturális városrészt épített fel Dohában, ennek része többek között egy operaház, egy színház, egy szabadtéri amfiteátrum és egy multifunkciós rendezvénycsarnok is.

A Katara számos kulturális fesztivállal várja a közönséget és számos katari kulturális szervezet központja is itt működik.

Fodor Barnabás, Magyarország katari nagykövete az MTI-nek elmondta, hogy Magyarország is több programmal van jelen a Perzsa-öböl menti ország kulturális életében. Idén például Pejtsik Péter magyar-lengyel zenei esten mutatkozott be, a Romani Design a Heya Arabian Fashion Show divatbemutatójának díszvendége volt, komoly érdeklődés kísérte a European Day of Languages magyar kurzusát, a Dés András Trió pedig a European Jazz Fest keretében adott koncertet.

Mint hozzátette, a Katari Nemzeti Filharmonikusok legnagyobb előadói közössége a magyar zenészek csoportja mintegy 30 fővel.

A nagykövetség jövőbeni terveiről szólva elmondta, hogy 2019-ben a svájci nagykövetséggel együttműködésben Émile Gerbaud svájci származású magyar cukrász tiszteletére kiállítást és gasztronómiai bemutatót készítenek elő és több más magyar fesztiválszereplés mellett tervbe vették Ránki Dezső és Klukon Edit fellépését is a Katarában.

A Herendi Porcelánmanufaktúra történetét katari magánggyűjtők bevonásával tervezik kiállításon bemutatni, ennek kapcsán festészeti bemutatóra és művészeti workshopra is sor kerülhet majd. Katar legnagyobb és legújabb, az emíri család tulajdonában álló bevásárlóközpontjában 2019 áprilisára magyar hetet készítenek elő.

Az eseményen magyar zenei csoport tartana előadást, az épület kiemelt részei Magyarországgal kapcsolatos fotókkal lennének beburkolva és az eseményt összekötnénk a Budapesten megrendezendő öttusa vb-vel is – számolt be a tervekről Fodor Barnabás.