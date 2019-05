Eddig még nem látott Leonardo arcképet mutattak be

Az 1517-ben, vagy 1518-ban keletkezett mű az egyike a Leonardo da Vinciről életében készített és máig fennmaradt két képmásnak. A másik, híres arckép Francesco Melzinek, a mester leghűségesebb tanítványának az alkotása.

Mindkét képmást a Buckingham-palotában május 24. és október 13. között nyitva tartó nagyszabású Leonardo da Vinci-kiállításon mutatják be, 200 Leonardo-vázlattal együtt – tudatta közleményében a királyi műgyűjteményt kezelő Royal Collection Trust.

Ehhez a kiállításhoz végeztek kutatásokat, amikor Martin Clayton, a Royal Collection Trust festészeti és rajzosztályának a vezetője azonosította a világ szeme elől eddig rejtve maradt képmást.

A vázlatot „valószínűleg Leonardo egyik nem azonosított segédje” készítette egy tanulmánylapra, amelyen egy lólábról Leonardo da Vinci által készített vázlatok is láthatók – magyarázta a Royal Collection Trust.

„Ha összehasonlítjuk ezt a vázlatot a Francesco Melzi készítette portréval, több erős jelzés is utal arra, hogy szintén Vincit ábrázolja” – magyarázta a közlemény szerint Martin Clayton. „Az elegáns, egyenes orr, a szakáll vonala, amely keresztben húzódik az orcától a fülig (.) a hosszú, hullámos haj”.

„A vázlaton mintegy 65 éves, és kissé melankolikusnak, megfáradtnak tűnik” – tette hozzá Clayton, megjegyezve, hogy a mesternek ebben az időszakban készített művei viszont arról tanúskodnak, hogy a művészi ambíciói változatlanok maradtak.

