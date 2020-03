Elhunyt Charles Wuorinen Pulitzer-díjas zeneszerző

Nyolcvanegy esztendős korában érte a halál New Yorkban.

Elhunyt 81 éves korában Charles Wuorinen Pulizter-díjas zeneszerző, aki a Brokeback Mountain és a Haroun and the Sea of Stories című operákat komponálta.

Wuorinen, aki több mint 270 zeneművet alkotott, szerdán halt meg egy New York-i kórházban, ahová szeptemberben került be, mivel elesett és sérüléseit kompilációk súlyosbították.

A zeneszerző nem titkolta csalódottságát, hogy „olyan korban élünk, amikor zeneileg képzetlenek véleménye lehet meghatározó”.

„Egy nagyszerű mű, mint egy Beethoven-szimfónia, olyan lett, mint egy fogkrémfolt. A zenekar unott. A közönség közömbös.

Végigülik. Megtapsolják. Elmennek” – nyilatkozta még 1988-ban.

Két évvel ezelőtt a hiphopsztár Kendrick Lamar zenei Pulitzer-díját kifogásolta. Mint mondta, ez is jelzi „a társadalmi kultúra iránti érdeklődés teljes eltűnését”.

Az 1938-ban New Yorkban született Wuorinen apja a Columbia Egyetem történelem tanszékét vezette. Wuorinen is az egyetemen diplomázott, és master fokozatát is ott szerezte meg zenei tanulmányai végén.

16 évesen nyerte el a New York-i Filharmonikusok fiatal zeneszerzőinek díját. A New York-i városházán 1954-ben debütált O Filii et Filiae című kórusművével. 32 évesen kapta meg a Pulitzer-díjat a Time’s Encomium című alkotásáért, amely az első elektronikus zenei műként nyerte el az elismerést.

Haroun című operája Salman Rushdie gyermekregénye nyomán született, a librettóját James Fenton írta, és a művet 2004-ben mutatták be a New York-i Városi Operában. A Brokeback Mountain című operája Annie Proulx novellájából készült, amely két meleg cowboy történetét mesélte el. Az írásból korábban Oscar-díjas film is született Ang Lee rendezésében.

Az operát a New York-i Opera rendelte meg, de végül 2014-ben a madridi Teatro Realban debütált, mivel a New York-i Opera éppen csődöt jelentett. De mikor az intézmény gazdasági helyzete egyenesbe jött, 2018-ban New Yorkban is megtartották az opera amerikai premierjét.

Wuorinen hat művet komponált a New York-i Városi Balett számára is. Utolsó munkáját, a Második Ütőhangszeres Szimfóniát tavaly szeptemberben adták elő Miamiban.

A zeneszerző az elmúlt 32 évben házasságban élt férjével, Howard Stokarral.