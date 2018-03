Kortárs képzőművészek állítanak ki az Egyesült Államokban

A Hungary Emerging pályázatra több mint 160 Magyarországon és külföldön élő magyar képzőművész jelentkezett.

Tíz kortárs magyar képzőművész munkáit mutatja be az Egyesült Államok jelentős művészeti vásárain a Hungary Emerging című kiállítás; a program nyerteseit kedden hirdették ki.

A Hungary Emerging pályázatra több mint 160 Magyarországon és külföldön élő magyar képzőművész jelentkezett, akik a képzőművészet szinte valamennyi ágát felölelik – idézte fel a szervezők által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.

A Magyar Foundation of North America által az Art Market Budapest művészeti vásár közreműködésével megvalósuló kiállításra a neves amerikai és magyar szakemberekből álló zsűri Batykó Róbert, Biró Dávid, Fajgerné Dudás Andrea, Horváth Ágnes, Horváth Lóczi Judit, Pol Kurucz, Mezősi Ágnes, Regős Benedek, Saxon Szász János és Tóth Angelika munkáit választotta ki.

A nyertes művészek alkotásai többek között New York, Chicago és Miami jelentős művészeti vásárait is érintő kiállításon mutatkoznak be 2018-ban az amerikai közönségnek.

„A Hungary Emerging program különlegessége és hatékonysága abban rejlik, hogy a zsűrizésben részt vevő, vezető amerikai szakemberek meghatározó szerepet játszottak a művészek kiválasztásában, így olyan kiállítás utazik a tengerentúlra, amely számíthat az ottani közönség érdeklődésére”

– idézi a közlemény Ledényi Attilát, az Art Market Budapest alapító-igazgatóját.

A szervezők tájékoztatása szerint a Hungary Emerging folytatásának részleteit az Art Market Budapest keretében, 2018 októberében tervezik bejelenteni.