Litvánia nyerte el az Arany Oroszlánt

A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlán-díjat a seregszemle szombati eredményhirdetésén, a főkurátori válogatás legjobb művésze pedig az amerikai Arthur Jafa lett.

Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte és Rugile Barzdziukaite Sun & Sea (Marina) című kiállításában egy tengerparti strandot jelenítenek meg performerek:

a látogatók hallhatják a hullámok és a motorcsónakok hangját, a strandolók zsivaját, miközben egy kórus énekel.

A zsűri elsősorban a litván művészek szokatlan és újszerű megközelítésmódját díjazta – áll a biennálé sajtóirodája által közzétett indoklásban. A méltatás szerint

a zsűri tagjait lenyűgözte a kiállítási tér kihasználásának brechti színpadot idéző eredetisége, de az is, ahogy a projekt tiszteleg Velence városa és lakói előtt.

Ralph Rugoff főkurátor May You Live In Interesting Times (Élj érdekes időkben) címet viselő válogatásának idei 79 meghívott művésze közül Arthur Jafa nyerte el az Arany Oroszlánt The White Album (A fehér album) című videójával. Mint a zsűri méltatása kiemeli, a film egyszerre „tanulmány, költészet és képmás” a faji megkülönböztetés témájáról.

A nemzeti pavilonok közül a Belgium Mondo Cane (Kutyavilág) című kiállítását jutalmazták különdíjjal.

A főkurátori kiállítás legígéretesebb fiatal művészének járó Ezüst Oroszlánnal idén a ciprusi Harisz Epaminondát tüntették ki, a mexikói Teresa Margolles és a nigériai Otobong Nkanga pedig különdíjat kaptak.

A Velencei Biennálé életműdíját idén az amerikai Jimmie Durham kapta meg.

A magyar pavilonban Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállítása látható szombattól a biennálé november 24-i zárásáig.