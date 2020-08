Mégsem tart gálát zárt térben az MTV zenecsatorna

Nem tartja meg az MTV zenetévé augusztus 30-ikára tervezett zárt terű gáláját, amely az első nagyszabású, fedett épületben zajló díjátadó rendezvény lett volna a koronavírus-pandémia kezdete óta az Egyesült Államokban.

A Video Music Awards (VMA) gálát, amelyen

hagyományosan a zenei világ legnagyobb sztárjai közé tartozó előadók lépnek fel,

a július végi tervek szerint a brooklyni Barclays Centerben tartották volna, a 19 ezer férőhelyes zárt csarnokba a távolságtartás szabályait betartva engedték volna be a korlátozott létszámú közönséget.

Az állami és a helyi egészségügyi hatóságokkal való konzultáció után azonban a zenetévé – mint azt a hétvégén bejelentette – úgy döntött, hogy mégsem tart gálát zárt térben, ehelyett a szabadban, New York különböző pontjain

elszórtan lépnek fel egyes előadók, ugyancsak a járványügyi ajánlások betartásával.

Az MTV VMA gáláján idén első ízben a karanténban készült videóklipeket is díjazták volna, méghozzá két új kategóriában.

Az idei jelöltek közül Ariana Grande és Lady Gaga 9-9 kategóriában lett díjesélyes, közösen készített Rain on Me című klipjük a legjobb videó, dal és együttműködés mezőnyben is jelölést kapott.

A legjobb karanténelőadás kategóriában Gaga, John Legend, Post Malone és DJ D-Nice is jelölt lett azokkal a műsorokkal, köztük online adománygyűjtő gálákkal, amelyekben a pandémia alatt vettek részt.

Az új videóklipek közül Grande és Justin Bieber duettje, a Stuck with U, valamint Drake Tootsie Slide és Legend Bigger Love című produkciója is indul az MTV VMA díjáért.

Az MTV Video Music Awards trófeáiról online szavazással a rajongók döntenek.

Borítókép: Rosalia spanyol énekesnő elismeréseivel az MTV Video Music Awards kiosztóján a New Jersey állambeli Newarkban 2019. augusztus 26-án