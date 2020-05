Október előtt biztosan nem nyit újra a Broadway

Utána sem tudja még senki, mikor lehet New Yorkban újra színházba menni.

Legalább szeptemberig zárva tartanak a New York-i Broadway színházai a színháztulajdonosokat és producereket képviselő Broadway League keddi bejelentése szerint.

Noha az előadások újraindulásának dátuma még nincs kitűzve, a Broadway színházai elkezdték visszatéríteni a szeptember 6-ig szóló előadásokra váltott jegyek árát

– írta közleményében a Broadway League.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a színházak szakszervezeteivel, a kormányzati illetékesekkel és egészségügyi szakértőkkel együttműködve dolgoznak az ágazat mihamarabbi és lehető legbiztonságosabb újraindításán.

New York idegenforgalmi látványosságának is számító színházai március 12-én zártak be a járvány miatt.

A bezárás nyomán emberek ezrei maradt munka nélkül és több millió dollár bevételkiesés keletkezett.

Borítókép: a Broadway március 12-én