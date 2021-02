Szabadtéri rendezvényekkel újraindul New York kulturális élete

A rendezvények ingyenesek és online is elérhetők lesznek, csak kis idővel előbb jelentik be őket, a közönséget pedig tesztelik koronavírusra.

Alkalmi utcai rendezvények engedélyezésével akarják újjáéleszteni New York kulturális életét az amerikai város és állam vezetői.

Bő 100 nap alatt 300 kulturális rendezvényt tartanak a Broadway újranyitásának előfutáraként, elsőként február 20-án a Javits Centernél, ahol az egészségügyi dolgozók előtt lépnek fel hírességek. A kongresszusi központ a járvány kezdete óta ideiglenes kórházként, újabban oltóhelyként működik.

A művészet, a kultúra és az élő rendezvények New York szívét jelentik, amelyet most visszahozunk – mondta Bill de Blasio New York-i főpolgármester Andrew Cuomóval, New York állam kormányzójával közös hétfői sajtóértekezletén, amelyen bejelentették a New York Pops Up programot.

A normális színházi és zenei élet újraindítását előkészítő projektben olyan zenészek jelentették be részvételüket, mint Patti Smith és Jon Batiste zenészek vagy Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Alec Baldwin és Hugh Jackman színészek.

A rendezvények ingyenesek és online is elérhetők lesznek, csak kis idővel előbb jelentik be őket, a közönséget pedig tesztelik koronavírusra. Cuomo kormányzó szerint a cél az, hogy koncerteket és más rendezvényeket tartsanak, nem pedig az, hogy nagy tömegek gyűljenek össze.

A New York-i színházi negyed, a híres Broadway nagy teátrumai május 31-ig zárva tartanak a koronavírus-járvány miatt.

A kormányzó bejelentette azt is, hogy a tervezettnél két nappal korábban, már február 12-én kinyithatnak a vendéglátóhelyek zárt termei is 25 százalékos kapacitással. A New York-i éttermek a járvány tavaly márciusi kezdete óta főleg elvitelre árusításból és hevenyészett szabadtéri falatozók működtetéséből élnek.

Február 14., a szerelmesek napja hagyományosan a vendéglátóipar legforgalmasabb napja New Yorkban.