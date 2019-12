Száz éve is zöld volt a fű

A dokumentumfilm az utólag kiszínezett archív felvételektől is különleges.

Az egyetemes filmtörténet egyik legjelentősebb alkotásának tartott A gyűrűk ura trilógia producere, forgatókönyvíró-rendezője, Peter Jackson I. világháborúról szóló dokumentumfilmjét vetítik mától a magyar mozikban. Az akik már nem öregszenek meg (They Shall Not Grow Old) angol–új-zélandi alkotás az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült a BBC és a Brit Birodalmi Hadtörténeti Múzeum archív anyagainak felhasználásával – írja a Magyar Nemzet.

Jackson és stábja több mint hatszáz órányi hang- és filmfelvételből válogattak, moziminőségűre restaurálták és egy részüket utólagosan ki is színezték. Ettől lett ez a dokumentumfilm lélegzetelállító. A legdöbbenetesebbek azok a jelenetek, ahol a valamennyire szimmetrikus képek egyik oldala eredeti fekete-fehér, a másik oldala ki van színezve.

Hátborzongató, mondhatni szürreális, hogy az utca egyik oldalán homályos szürkeség honol, a másik oldalán pedig olyan élők a katonák, mintha tegnap fényképezték volna őket. Az asztal bal oldalán életvidám férfiak mosolyognak a kamerába, a velük szemben ülők arca fénytelen, ugyanolyan alumíniumcsajkák vannak előttük, mégis csak a fekete-fehér oldalon lehangolóak és tűnik fel a durván ácsolt asztal kopársága.

A háború mindennapjaiból kelnek életre részletek a szemünk előtt, és azzal szembesülünk, hogy az akkori emberek nem egy fekete-fehér, néma világban éltek. Így látni a pusztulást és a pusztítást még döbbenetesebb. A hangsúly nem a csapatok mozgásán és a harctéri eseményeken van, hanem azokon, akik megélték, megszenvedték azokat az eseményeket.

Tizenhat éves voltam, de az apám megengedte, hogy bevonuljak… Tizenhét éves voltam akkor… Tizenöt éves voltam – emlékeznek vissza a veteránok. – Amikor megérkeztek hozzánk, csak ijedt gyerekek voltak, akikből katonákat kellett faragnunk – összegez egy katonatiszt.

A háborús mindennapok kegyetlen valóságát látjuk a frontvonalban. Azt, ahogy esznek, isznak, alszanak. Ahogy barátságokat kötnek vagy ahogy a csaták közötti időszakokat eltöltik a lövészárkokban. És ahogy az egyszerű sorkatonák viszonyulnak magához a világtörténelem első globális konfliktusához, amely egy teljes generáció sorsát megváltoztatta, és hatással volt az eljövendő generációk életére is.

