Szigorú járványügyi szabályok mellett tartják meg a Torontói Filmfesztivált

Denis Villeneuve Dűne, Edgar Wright Last Night in Soho és Enyedi Ildikó A feleségem története című filmjét is vetítik majd a fesztiválon.

Az idei fesztiválszezonban már sikerrel bemutatkozó alkotások közül Denis Villeneuve Dűne, Edgar Wright Last Night in Soho és Enyedi Ildikó A feleségem története című filmjét is vetítik a csütörtökön kezdődő 46. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF).

A TIFF a Ben Platt és Julianne Moore főszereplésével, Stephen Chbosky rendezésében készült Kedves Evan Hansen című, Broadway-musicalből forgatott filmmel nyílik meg.

A mustra műsorában szerepel a 60-as évek Londonjában játszódó Last Night in Soho című produkció Edgar Wright rendezésében és a The Eyes of Tammy Faye című életrajzi dráma is, amelyben Jessica Chastaint láthatják a nézők. Barry Levinson The Survivor című filmje, amelyben Ben Foster alakítja Harry Haft bokszolót, szintén ott lesz a kanadai fesztiválon, akárcsak Terence Davies Benediction című filmje Siegfried Sassoon angol költőről, és Justine Bateman rendezői bemutatkozása, a Violet a főszerepben Olivia Munn-nal. Vetítik Kenneth Branagh új filmjét, a Belfastot, és Antoine Fuqua The Guilty című produkcióját is Jake Gyllenhaallal. A dokumentumfilmes programban szerepel az Alanis Morissette-ről készült, Jagged című produkció.

A velencei filmfesztivál után Torontóban is láthatja a közönség Denis Villeneuve Dűne című filmjét. A Cannes-ban szereplő filmek közül pedig a norvég Joachim Trier The Worst Person in the World, valamint a francia Jacques Audiard Paris, 13th District és Enyedi Ildikó A feleségem története című alkotását is vetítik.

A feleségem története, amely Füst Milán több mint húsz nyelvre lefordított, azonos című regényéből készült, a féltékenység és a szerelmi kétkedés természetrajzát bemutató, csaknem háromórás, kosztümös, angol nyelvű film. A két főszerepet Gijs Naber holland színész és Léa Seydoux francia színésznő alakítja. A szeptember 23-tól a magyar mozikban is látható produkció forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Rév Marcell, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Flesch Andrea, a VFX supervisor Klingl Béla, a zeneszerző Balázs Ádám volt.

A fesztivál a kínai rendező, Csang Ji-mou One Second című filmjével zárul majd.

A fesztiválon a The Guardian beszámolója szerint a pandémia miatt csak oltási igazolás felmutatásával vagy negatív koronavírusteszttel lehet részt venni. A maszkviselés szintén kötelező lesz a közönség számára. A fesztivál két vezetője, Joana Vicente és Cameron Bailey hangsúlyozta, hogy a szervezők igyekeztek mindent elkövetni a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében.

A TIFF szeptember 9. és 18. között zajlik majd a fesztivál hagyományos mozijaiban, Torontó belvárosában.