Új titkok tárultak fel a világ egyik leghíresebb festményén

„Közelebb kerültünk a festményhez, mint korábban valaha” – mondta Martine Gosselink, a hágai Mauritshuis múzeum igazgatója kedden.

Az intézmény virtuális sajtótájékoztatón mutatta be a kutatás eredményeit. Egy nemzetközi kutatócsoport 2018 márciusában a legújabb szkennerekkel és technológiákkal vizsgálta az 1665 és 1667 között készült alkotást. 1994 óta ez volt a kép második nagy volumenű vizsgálata.

Röntgensugarak segítségével láthatóvá váltak a lány szempillái is, melyek szabad szemmel nem észrevehetőek.

We proudly present the new discoveries from the scientific examination of Vermeer's Girl with a Pearl Earring.

It turns our that our Girl has eyelashes and was painted in front of a green curtain!

Find out more:https://t.co/nOQWVeCSce pic.twitter.com/IXj1dRi6UW

— Mauritshuis (@mauritshuis) April 28, 2020