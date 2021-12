Egy négy amerikai városban, több mint ötezer ember bevonásával készült tanulmány szerint a társadalmi tényezők egyesek számára nehezebbé tehetik az edzési szint megtartását, mint másoknak.

A tinédzserek és a húszas éveik elején járó fiatalok fizikailag aktívabbak lehetnek, ám ezek a minták az életkorral változnak– mondta Kirsten Bibbins-Domingo, a tanulmány szerzője és a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) epidemiológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Az American Journal of Preventive Medicine tudományos szaklapban publikált tanulmány megerősítette a korábbi kutatásokat, miszerint a testmozgás csökkenti a vérnyomást. Az új publikáció azonban azt is kiemelte, hogy „a fizikai aktivitás fenntartása fiatal felnőttkorban, a korábban javasoltnál magasabb szinten, különösen fontos lehet" a magas vérnyomás megelőzésében.

A magas vérnyomás súlyos állapot, amely világszerte emberek milliárdjai érinti.

Szívrohamhoz és szélütéshez vezethet, ráadásul a később kialakuló demencia is a kockázati tényezője. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint minden negyedik férfinak és körülbelül minden ötödik nőnek magas a vérnyomása, és sokan még csak nem is tudnak róla. Ezért is hívják gyakran „néma gyilkosnak".

Léteznek azonban módszerek a magas vérnyomás csökkentésésre és ennek egyik középpontjában a testmozgás áll.

A most közzétett tanulmány során több mint 5100 felnőttet vontak be a vizsgálatba, amely három évtizeden keresztül követte nyomon egészségi állapotukat fizikai felmérésekkel és testmozgási szokásaikra, dohányzási állapotára és alkoholfogyasztására vonatkozó kérdőívekkel. Minden klinikai értékelésnél háromszor, egy perc különbséggel mérték a vérnyomást, és az adatelemzéshez a résztvevőket négy kategóriába sorolták faj és nem szerint.

A szakemberek mindent összevetve arra jutottak, hogy a fizikai aktivitás szintje 18-ról 40 évesen visszaesett, miközben

a magas vérnyomás aránya nőtt és a fizikai aktivitás csökkent a következő évtizedekben

A kutatók szerint ez azt sugallja, hogy a fiatal felnőttkor fontos tényező a középkorú magas vérnyomás megelőzésére a testedzés fokozását célzó egészségfejlesztési programokkal.

Fiatal felnőttkorban résztvevőink közel felének volt az optimálisnál alacsonyabb szintű fizikai aktivitása, ami szignifikánsan összefüggésbe hozható a magas vérnyomás kialakulásával– mutatott rá Jason Nagata, a kutatás vezetője, az UCSF szakértője. – Ez azt jelzi, hogy emelnünk kell a fizikai aktivitás minimális szintjét.

A tanulmány szerint a jelenlegi minimális felnőttkori fizikai aktivitási az irányelvek legalább kétszeresére kell növelni, ami komoly előnyökkel járhat a magas vérnyomás megelőzése szempontjából - írja az Origo.

