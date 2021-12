Ki hinné, hogy a Jingle Bells volt az első dallam, amit a világűrből is közvetíttek?! 1965. december 16-án a Gemini-6 űrhajósa, Walter Schirra a bejelentkezés során ezt a dallamot játszotta szájharmonikájával, így kívánva boldog ünnepeket a világűrből - írja a Ripost.

A dal eredetileg a One Horse Open Sleigh, azaz Egy lovas nyitott szánkó címet viselte és meglepő módon egész másképp szólt a refrénje, mint ahogy most ismerjük.

Ráadásul a Massachusetts államban található, szánkóversenyeknek otthont adó Medfordban emléktábla hirdeti, hogy ott írták a dalt, ám ezt a szakértők vitatják. A mű szerzője, James Lord Pierpont ugyanis az onnan 1600 kilométerre található Georgia állambeli Savannahban volt az unitárius egyház orgonistája és abban az évben vette el a polgármester lányát...

15 perc kellett a 20 milliárdot érő karácsonyi dalhoz

700 millió feletti megtekintésnél jár a YouTube-on Mariah Carey karácsonyi dala, az All I Want For Christmas is You.

A szerzeményt az énekesnő és Walter Afanasieff dalszerző jegyzi, a páros állítólag 15 perc alatt írta meg a sikerdalt, amelynek jogdíja 2017-ben átlépte a 60 millió dollárt (kb. 20 milliárd forint), és azóta is nő.

Pisilősen indult az ünnepi klasszikus

A klasszikusnak számító Silver Bells (Ezüst csengők) című karácsonyi dal eredetileg a Tinkle Bells, azaz Csilingelő csengettyűk címet viselte. A történet szerint Jay Livingston (aki Ray Evans-szel jegyzi a szerzeményt) akkori feleségének mesélte otthon, hogy egy karácsonyi dalon dolgoznak. Amikor a nő meghallotta a dal címét, felkiáltott: „Elment az eszed?! Tudod, hogy ez a kifejezés a szlengben pisilést jelent?”

Szerencsére mindez még idejében kiderült, így a szerzők gyorsan megváltoztatták a dal címét.

Illusztráció: Shutterstock