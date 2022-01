Brian "Red" Hamilton, az észak-amerikai profi hokiligában szereplő Vancouver Canucks csapatának helyettes felszerelés-menedzsere (nagy a csapat, sok a munka, mindenre kell az ember) október 23-án Seattle-ben járt, ahol a ligaújonc Kraken először játszott hazai jégen. Sokáig nem foglalkozott vele, hogy a háta mögött ülő egyik hazai szurkoló folyamatosan üti a palánkot, láthatóan azzal a szándékkal, hogy felhívja magára a vendégcsapat sokadik stábtagjának a figyelmét.

Aztán Hamilton megunva a szurkoló dobolását, közelebb hajolt, és, amit látott attól meghűlt az ereiben a vér: "A folt a nyakán rák"- mutatta mobiltelefonján a nő.

Hamilton azonnal hazatérve azonnal orvoshoz ment, aki biopsziát vett a területről, és kiderült, hogy igaza volt a seattle-i drukkernek: második stádiumban lévő melanóma volt a szakember nyakán. A bőrrák az egyik legagresszívebb daganattípus, de ezt még idejében sikerült elcsípni és eltávolítani, mielőtt, a bőr alatti mélyebb rétegekben is elkezdett volna megtelepedni.

"Az orvos azt mondta, ha nem veszem komolyan az üzenetet és később keresem föl, akkor biztos, hogy végem van - idézi az ESPN Hamiltont. - Fogalmam sincs hogy vette észre, hiszen nem volt nagy a folt, dzsekiben ültem a kispadon, és még a rádió is fülemben volt a vezetékkel a nyakam mögött.

Meghosszabbította és megmentte az életemet. Ő az én hősöm.

Viszont nagyon sokáig nem tudta, hogy kinek is köszönheti az életét. Az év utolsó napján aztán a Canucks a közösségi oldalain megosztotta a sztorit, ami villámgyorsan terjedt a neten, és még aznap eljutott a Ladies of the Kraken nevű seattle-i szurkolói csoportig, amelynek az egyik tagja, Yukyung Nelson felismerte a leírásban a lányát.

Mint az ESPN-nek elmondta, bérletesek a Kraken meccsein, és pont a vendég kispad mögé szól a belépőjük.

A megmentő Nadia Popovici, a University of Washington orvostanhallgatója volt, ő szúrta ki a melanómát. Mint az édesanyja elmondta, ők csak jelezni akartak az edzőnek, semmi többet nem szerettek volna.