Az egész világ megdöbbenve figyelte, hogy az Oscar-gálán Will Smith felsétált a színpadra, és lekevert egy hatalmas pofont Chris Rocknak. A komikus Will feleségének kopaszságán viccelődött, de Jada Pinkett Smith nem találta humorosnak a dolgot, férje pedig megvédte őt. A színésznő ugyanis nem saját akaratából, vagy egy szerep kedvéért vált meg a hajától, az egy betegség miatt hullott ki, az alopecia areata miatt - írja a life.hu.

Forrás: AFP

Ez az állapot akkor következik be, ha az immunrendszer tévedésből megtámadja a szőrtüszőket, gyulladást okoz, emiatt pedig hajhulláshoz vezet. Azt azonban még nem tudják biztosan, hogy mi okozza a szőrtüszők elleni immuntámadást, de a szakértők úgy vélik, hogy hormonzavar, mérgezés vagy pszichés ok is szerepet játszhat a betegség kialakulásában, amelyet foltos hajhullásnak is neveznek. Feltehetően egy autoimmun betegségről van szó, és jelenleg nincs olyan terápia ami megakadályozná, hogy újra és újra előjöjjön a betegség. Kezelésre nincs lehetőség, sok esetben a haj visszanő.