Bruce Willis legnagyobb lánya, valamint a második felesége szerda este jelentették be, hogy a legendás színész visszavonul, ugyanis súlyos agyi elváltozással küzd, ami megakadályozza abban, hogy folytassa a színjátszást. Az afáziás Willis jelenlegi állapotáról nem számoltak be, de valószínűleg előrehalodott a betegsége.

Ugyanis már évek óta pletykálnak arról, hogy a forgatásokon nehezen beszél, képtelen a szöveg megjegyzésére, és folyamatosan fülesen keresztül mondják neki, hogy mit csináljon vagy mondjon. A szomorú bejelentést követően több olyan fotó is előkerült, ahol tisztán látható a fülese.

A betegsége utólag megmagyarázza azt is, hogy az elmúlt két-három esztendőben miért csinált bohócot magából a szakmában, és jóformán tette tönkre a saját hírnevét. Utoljára 2019-ben jött ki nézhetőnek nevezhető filmje, az Árva Brooklyn, illetve az Üveg. Utána már csak értékelhetetlen, a kritikusok és a nézők által is mozgóképes szemétként aposztrofált alkotásokban vállalt szerepet. Viszont ezek a többnyire pár perces, maximum két-három napos forgatást igényló szerepek elképesztően jól fizettek. Több millió dolláros csekkeket kapott értük Bruce, így sokkal többet keresett kevesebb munkával, mint ha igényesebb filmekben szerepelt volna ritkábban – írja a Ripost.

Az említett időszakban több mint 20 ilyen filmet készített, és emiatt sok rajongó szemében lett nevetség tárgya, az Arany Málna díjon még saját kategóriát is alapítottak neki, mert annyi nézhetetlen mozit termelt.

Ám most, a betegsége tudatában inkább elismernie kell mindenkinek azt az odaadást és önfeláldozást, amit Bruce tanúsított. Hajlandó volt kiárusítani magát, mert tudta, hogy minél több pénzt kell keresnie addig, amíg tud dolgozni. Van öt lánya, egy felesége, és a volt nejét, Demi Moore-t is ő támogatja anyagilag. Szóval van helye a pénznek, és ezzel némileg levette Willis a terhet a család válláról. Hiszen nekik nagyon megterhelő lesz Bruce-szal élniük, aki az afázia miatt egy idő után nemcsak nem tud majd kommunikálni, de nem is fogja tudni értelmezni azt, amit neki mondanak.

Valószínűleg az első karanténidőszakban is azért költözött össze Bruce, a mostani felesége a két kislányukkal Demi házában a színésznővel közös három felnőtt lányukkal. Szerettek volna minél több minőségi időt együtt tölteni, és feltehetően a későbbiekben is együtt laknak majd, hogy támogassák egymást, illetve a színészt.