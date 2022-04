A Pentagon- jelentéseiben szereplő szokatlan állítások között szerepel elrablás, szexuális érintkezés, terhesség és telepátiai is. A Sun információi szerint öt szexuális találkozásról számoltak be földönkívüliek és emberek között, amit a tanulmány dokumentált. A Védelmi Minisztérium és a hírszerzési ügynökség által kiadott aktáiban található egy másik lenyűgöző dokumentum ami bemutatja, hogyan kell kategorizálni az „anomális viselkedést” –a jetikkel, szellemekkel és más mitikus entitásokat.

A 42 orvosi aktából és 300 hasonló, de nem publikált esetből álló jelentésben rengeteg bizarr eseményről, telepátiáról és teleportációról is szó van. Elegendő eseményt jelentettek, és orvosi adatokat dolgoztak fel, hogy alátámasszák azt a hipotézist, hogy létezik néhány fejlett rendszer, ami átláthatatlan az Egyesült Államok számára

- áll a jelentésben.

Az évek alatt több olyan bejelentés is érkezett földönkívüli találkozások után, hogy az érintetteken elektromágneses sugárzás okozta égési sérülés jelent meg. A jelentésben többek közt olvasható, hogy a sérüléseken kívül előfordult agykárosodás is.

A jelentés azt is elismeri, hogy sok mindent nehéz megmagyarázni a vizsgált esetekkel kapcsolatban, beleértve az azonosítatlan repülő eszközök elképesztő gyorsulását, a nem egyszer technikailag lehetetlennek tűnő irányváltoztatási, néhány esetben pedig gyors víz alá merülési képességeiket tekintve.

Noha a Pentagon szerint a titkos melléklet sem tartalmaz konkrét bizonyítékokat az idegenekről, ám azt a tisztviselők is elismerték, hogy továbbra is lesznek a közönség számára megismerhetetlen információk, valószínűleg csak még tovább táplálják azokat a népszerű spekulációkat, mely szerint a kormány titkos adatokkal rendelkezik az idegenek földön tett látogatásáról.

"Az 1500 oldalnyi anyag tartalmazza többek között a kormány által megrendelt tudományos jelentéseket és a Pentagonnak az UFO-programmal kapcsolatban küldött leveleket is, továbbá az ufóészlelések emberre gyakorolt biológiai hatásairól szóló jelentéseket, a paranormális élmények kategorizálását és a sci-fi technológiával kapcsolatos tanulmányokat is" - írja a The Sun nyomán a life.hu.