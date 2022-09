Rendesen meghökkentette a New York-i Divathét nézőit Leah Postol modell, aki mindösszesen egy szegecsekkel megszórt, fekete ragasztószalagot viselt a testén, amikor a kifutóra lépett - szúrta ki a Metropol.

A bizarr kosztüm ugyanis nem hagyott túl sok feladatot a képzeletnek, éppen csak takarta a nő mellbimbóit és a vénuszdombját. Leah a The Black Tape Project keretében mutatta be otthon is könnyen elkészíthető öltözékét – írja a Daily Star.

A tervezők nyíltan lázadásként akarták felvonultatni ragasztószalagba tekert modelljeiket, de Postol „öltözéke” bizonyult a leginkább sokkolónak. Ráadásul a bemutatója során a nő tűsarkú cipőjének pántja is elszakadt, a modell mégsem akadt meg – a cipőt pedig utána bizonyára némi ragasztószalag segítségével megjavították, hisz kéznél volt.