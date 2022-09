Iszonyú súlyt kell majd a temetési ceremónián cipelniük II. Erzsébet búcsúztatásakor, ugyanis – mint kiderült – ólommal bélelték ki a királynő végső nyughelyének számító koporsót – írja az IFL Science. A szokás annyira nem új, hogy majdnem 1000 éves hagyománya van, és Diana, valamint Fülöp herceg koporsóját is ólommal bélelték ki. A rejtélyes szokás hátterében ugyanakkor nagyon is érthető ok áll: azt szeretnék, hogy a királynő teste minél tovább maradjon jó állapotban. Az ólom ugyanis megvédi a testet a bomlástól, vagyis lelassítja azzal, hogy távol tartja a nedvességet tőle - írja a Bors.

A hagyomány egészen I. Vilmos angol királyig nyúlik vissza.

Az uralkodó 1087-ben egy csatában kapott halálos sebet, sokáig haldoklott, majd senki sem akarta eltemetni, népszerűtlensége okán. Végül egy lovag vállalta, hogy testét 112 kilométeren át cipelje Caenig. Ám mire odaért vele, a király teste annyira felfúvódott, hogy már be sem fért a koporsóba.

Orderic Vitalis bencés szerzetes beszámolója szerint a történet további szörnyű fordulatot vett: amikor megpróbálták belepréselni a szűk szarkofágba, a test gyakorlatilag felrobbant.

Ezek után cseppet sem meglepő, ha az uralkodók nem akarnak hasonló sorsra jutni,