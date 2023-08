A legnagyobb értéket viszont a zenész által a Bohemian Rhapsody komponálásához is használt Yamaha G2 Baby Grand Piano zongora képviseli: értékét 3 millió fontra (csaknem 1,4 milliárd forint) becsülik. Ezek mellett kalapács alá kerül a dal szövegének vázlatait tartalmazó papírlap is, ez akár 1 millió fontot is érhet.