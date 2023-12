Perry a 2022-ben megjelent bestsellerében azt írta, hogy végül egy tréner és legjobb barátja segítségével győzte le függőségeit. Most előkerült a sztár egy másik „barátja”, aki nem kívánta magát megnevezni, de a Daliy Mailnek azt állítja, hogy az egykori Chandler soha nem gyógyult ki a függőségéből:

Mindenkinek hazudott arról, hogy tiszta. Soha nem volt az. Ez nagyon szomorú. Ez volt a legnagyobb hazugság, amivel magát is becsapta

– idézi a barátot az Origo.

A színész tavaly októberben azt állította, hogy 18 hónapja józan, bár ez egy évvel a halála előtt volt. Egy riporter a halála előtti napon együtt ebédelt vele, és azt mondta, hogy annyira komolyan vette a színész a dolgot, hogy nem volt hajlandó a borlapot sem megfogni.

A Perry azt írta, hogy 9 millió dollárt költött arra, hogy megpróbálja legyőzni függőségét, hatezer alkalommal volt anonim alkoholisták gyűlésén, 15-ször volt elvonón, és 65-ször került detoxikálóba. A legrosszabb napjain 55 Vicodint szedett be – a gyógyszer fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik, eufóriát is okoz, így könnyen hozzászokást válthat ki, kábítószernek minősül.