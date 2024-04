Hugh Grant szerint a Bridget Jones-sorozat negyedik részén, a Bridget Jones: Mad About the Boy című filmen sokat lehet majd nevetni, de bőven lesz benne érzelem is.

"Nagyon megható és egyben vicces is" - mondta a 63 éves Grant a filmről, amelynek főszerepét Renée Zellweger játssza. "Részben Helen Fielding tapasztalatain alapul, aki a férje halála után egyedül nevelte fel két gyermekét. Bridget tehát két gyereket nevel, és azon gondolkodik, hogy vajon vissza kellene-e térnie a randizáshoz" - mondja Grant. "Ez egy nagyon jó forgatókönyv" - tette hozzá.

A film várhatóan 2025 februárjában kerül a mozikba és a Peacock nevű streamingoldalra, szerepel még benne Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor és Leo Woodall. Grant mindhárom eddigi Bridget Jones-filmben feltűnt Danielként.

Grant elmondása szerint tartotta a kapcsolatot Zellwegerrel. "Az elmúlt 10 évben többször is összefutottam Renée-vel... Úgy tűnik, mindig összeillünk" - mesélte a színész.