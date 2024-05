A legtöbbünknek csak vágyálom lehet az a luxus, amiben Tomcsányi Anett él világhírű ausztrál férjével, Timmy Trumpettel. Szerelmük története is olyan, mint egy valóra vált mese. A híres DJ-vel tíz éve a Petőfi Csarnokban egy pillanatra összeakadt a tekintetük, már akkor érezték, hogy összetartoznak.

A lemezlovas a menedzserét kérte meg, hogy szerezze meg neki Anett számát.

Ő azonban véletlenül rossz számot írt fel, így Timmy hat hónapon át hiába írogatta az üzeneteket. Fél évvel később a DJ újra Magyarországra jött, Anett azonban dühös volt rá, amiért fél éven keresztül nem kereste.

Mérhetetlen gazdagság

Végül minden elrendeződött, és egymásba szerettek. Kétévnyi szervezés után királyi pompában mondták ki a több száz fős násznép jelenlétében a boldogító igent a Mátyás-templomban. Anett akkor azt írta: olyan, mintha álmodna.

Tomcsányi Anett azóta is elképesztő luxusban él a férjével, akivel a turnék és a nyaralások során már szinte az egész világot bejárták. Egyébként imádnak Magyarországon is lenni, Timmy már félig magyarnak érzi magát, gyakran jönnek a felesége családjához látogatóba. A milliók által követett DJ odáig van feleségéért, Anettnek csak ki kell ejtenie a száján, mit szeretne, már az övé is – írja cikkében a Bors.

Legutóbb például szerelme egy igazi, méregdrága luxusautóval lepte meg.

MICSODA ÉLET!!! Álmaim autója a legjobb férjtől. Áldott vagyok

– írta Instagram-posztjához Tomcsányi Anett.