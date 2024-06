Szerepelt A hetedik mennyországban, az Angyali érintésben, A tolvaj és a gyilkosokban. A Doktorok, a Vészhelyzet és a New York rendőrei nézői is láthatták, utóbbiban hét epizódban szerepelt. Játszott a Narkóháborúban és olyan kultsorozatokban, mint a CSI: A helyszínelők, a Végtelen határok, az X-akták vagy a JAG. A Felicityben kilenc epizódban szerepelt, de felbukkant az NCIS-ben, a Miami helyszínelőkben, a Doktor House-ban, a Dr. Csontban is.