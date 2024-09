Itt van az ősz, sőt, már a tél is bekukucskált az Alpok magasabban fekvő részeire – írja az Időkép híradása alapján a Tények.hu.

Az Alpok olasz oldalán, Európa második legmagasabb hágójára, a Stelvióra látványos havazással érkezett meg egy front, a webkamerák tanúsága szerint gyorsan fehérbe burkolózott a táj.

❄️PASSO DELLO STELVIO, BENTORNATA NEVE!

Ecco la prima #neve di #settembre!

Meravigliosa nevicata al Passo dello #Stelvio,il #paesaggio è favoloso. Guardate che spettacolo!

(Sia il versante valtellinese che quello altoatesino sono regolarmente percorribili)

Az Ausztriához tartozó területek is fehér ruhát öltöttek, a Stubai-gleccser és a legmagasabb pontján 3440 méteres Pitztal-gleccser is behavazódott. Mint írják, Magyarországhoz valamivel közelebb, a Keleti-Alpok jóval alacsonyabban fekvő síterepein is már szállingózik a hó.