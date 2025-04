A 90'-es évek legnagyobb szupermodelleivel futhatunk össze Budapesten

A Budapest Fotófesztiválon ismerős fotók köszönnek vissza modellekről, és hollywoodi sztárokról. Több is akad köztük, ami ikonikus státusznak örvend, az is találkozhatott már velük, aki soha nem is érdeklődött a divatfotózás iránt, olyannyira a popkultúra szerves részévé váltak. A szupermodellek aranykorának leghíresebb képviselői többször is felbukkannak a Lindbergh-fotósorozatokon – írja a Magyar Nemzet.

A Budapest Fotófesztiválon ikonikus fotósok ikonikus műveit tekinthetjük meg

Fotó: Johannes Eisele / Forrás: AFP

Peter Lindbergh, a szupermodellkultusz elindítója

Ezek a fotók olyan hatást keltenek, mint a 60-as évek supergroup zenekarai, vagy azok a hollywoodi szuperprodukciók, amikben még a kisebb szerepekre is sztárokat szerződtet a stúdió. Lindbergh egyik érdeme viszont éppen az, hogy a szupermodellkultuszt ő maga (illetve közvetetten az amerikai Vogue főszerkesztője, Anna Wintour) teremtette meg az egyéni látásmódjával:

a ma ikonként ismert modellek kezdetben az ő lencséjén keresztül váltak híressé.

Ezt a látásmódot sokfelől körbe lehet járni, a képeiben a korabeli divatfotótól idegen intimitás és dinamika van, és a modellt sokszor mozgás közben kapja el. Utóbbihoz kapcsolódóan a kiállításon külön rész szól a szintén német Pina Bausch koreográfus hatásáról, akivel Lindbergh személyesen is mély barátságot kötött, egy kiállított interjúfelvételen pedig részletesebben is beszél erről a kapcsolatról.