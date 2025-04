Ezért vágják le egyes férfiak a szempillájukat (videó)

Mi olyan „rossz” vagy „férfiatlan” egy olyan egyszerű és vonzó dologban, mint a hosszú szempillák? Miért érzik úgy egyes férfiak, hogy mindenképp le kell vágniuk a szempillájukat?

A válasz erre talán a társadalmi trendekben és a nemi elvárásokban keresendő. Gondoljunk csak arra, hogy a szemeket a nők szeretik kiemelni, akár sminkkel, akár műszempillákkal. Ez nemcsak az alkalmankénti megjelenést jelenti, hanem a mindennapokat is. A szemsminkkel kapcsolatos reklámok is elsősorban nőknek szólnak, ilyen a képi világuk és a szóhasználatuk is.

A szempillák levágása rengeteg kockázattal jár, erről bővebben ITT olvashat.