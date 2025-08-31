augusztus 31., vasárnap

Vásárlási szokások

Hamarosan a mesterséges intelligencia dönti el, mi kerül a kosarunkba?

Jó eséllyel a ma ismert vásárlási szokások teljesen átalakulnak a következő évtizedben. Ennek egyik fő oka, hogy a mesterséges intelligencia életünkben betöltött szerepe folyamatosan erősödik, és egyre több területen segíti a döntéseinket.

A mesterséges intelligencia teljesen átalakíthatja a vásárlást

Forrás: Shutterstock

Fotó: kung_tom

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia nemcsak a munkahelyeinken vagy a digitális világban jelent meg, hanem lassan a hétköznapjaink természetes részévé válik. Gondoljunk csak a telefonunk automatikus képfelismerésére, a közösségi média algoritmusaira vagy a navigációs alkalmazásokra. De hogyan változtatja meg mindez a jövő bevásárlásait? A mindmegette egy amerikai kutatást mutat be, amely hat nagy trendet vázolt fel, amik alapjaiban írhatják újra, hogyan jutunk hozzá az élelmiszerekhez és más mindennapi termékekhez.

1. Algoritmus dönt helyettünk

Ma már nem ritka, hogy árképzést vagy raktárkezelést algoritmusok végeznek. A jövőben azonban még inkább automatizálódhat minden: az MI pontosan kiszámítja majd, mennyi tej kell a polcra, vagy mikor fogy ki a kedvenc üdítőnk. Azok a boltláncok, amelyek nem követik a trendet, könnyen lemaradhatnak a versenyben.

2. Vásárlási ügynök a zsebünkben

Képzeljük el, hogy a telefonunkon vagy okoseszközünkön egy MI-asszisztens dönt arról, melyik csokoládét vagy kávét vásárolja meg helyettünk. Az embereket gyakran befolyásolja a megszokás és a márkahűség, az algoritmus viszont lehet, hogy inkább ár-érték arány, összetétel vagy fenntarthatóság alapján dönt. Így a jövőben nemcsak a vevő kegyeiért kell küzdeniük a gyártóknak, hanem az MI „ízlését” is meg kell nyerniük.

Arról, hogy miben lehet még segítségünkre vásárláskor az MI, itt olvashat bővebben.

