Hajó, ami repül is? Íme, a jövő járműve
Hogyan utazunk a jövőben? A kérdésre egy igencsak futurisztikus új jármű lehet a válasz. Repülő is, hajó is, villámgyors és környezetbarát. Kipróbálná?
Ez a jármű lesz a jövő slágere?
Egyelőre tesztelés alatt ál a csodajármű, amely alapjaiban megváltoztatja a közlekedést, áttörést hozhat a turizmusban, a logisztikában, sőt a hadiiparban is – írja az Origo.
A Seaglider egy 12 utas befogadására alkalmas jármű, amely alapjában változtathatja meg az emberek utazásról alkotott fogalmát.
Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgéporral rendelkező elegáns hajót. A vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.
Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik – és még ennél többet is tud.
Ha kíváncsi a részletekre, fotókat is nézegetne, akkor kattintson a cikkre!
