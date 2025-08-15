Gyászol az Amazon alapítója

Az Amazon alapítójának édesanyja, augusztus 14-én hunyt el otthonában, Miamiban – közölte a Bezos Family Foundationra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Jeff Bezos az édesanyját öleli

Fotó: Getty Images via AFP / Forrás: Getty Images via AFP)

Jacklyn Gise Bezos 1946. december 29-én született, és „életének csendes utolsó fejezete egy olyan történet végét jelentette, amely barátait és családtagjait egyaránt megtanította a kitartás, a kedvesség és a mások szolgálatának valódi értelmére” – idézte a közleményt a lap.