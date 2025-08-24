augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Meghalt Jerry Adler, a Maffiózok sorozat sztárja

Címkék#Adler#Maffiózók#sztár#meghalt#színész

A neves amerikai színész 96 éves korában hunyt el hunyt el New Yorkban – közölte a The Hollywood reporter híre alapján a Magyar Nemzet. Jerry Adler olyan népszerű sorozatokban remekelt, mint A férjem védelmében, a Ments meg! és a Maffiózók.

MW
Meghalt Jerry Adler, a Maffiózok sorozat sztárja

erry Adler megérkezik a Ments meg! harmadik évadának New York-i premierjére a Ziegfeld Színházba 2006. május 24-én, New Yorkban

Forrás: Getty Images via AFP

Fotó: Paul Hawthorne

Jerry Adler a karrierjét a Broadwayon kezdte, ahol a kulisszák mögött dolgozott, ő volt többek között az eredeti My Fair Lady színpadmenedzsere is. 

Csak 60 éves korában lett színész, annak ellenére, hogy unokatestvére a híres színészoktató Stella Adler volt. A nézők leginkább a Maffiózók című sorozatból ismerhetik, ahol ő játszotta Herman „Hesh” Rabkint, Tony Sopranos zsidó tanácsadóját. A sorozat hat évada alatt összesen 28 epizódban tűnt fel. Később olyan sikeres sorozatokban is láthattuk, mint A férjem védelmében és a Ments meg.

Funeral For Actor James Gandolfini
Jerry Adler 96 évesen hunyt el New Yorkban
Forrás: Getty Images via AFP

Jerry Adler 1929-ben született Brooklynban. 1950-ben a Syracuse Egyetem hallgatója volt, amikor apja, Philip, aki akkor a Group Theater ügyvezető igazgatója volt és Carol Channing Gentlemen Prefer Blondes című musicaljén dolgozott, felhívta, hogy felajánljon neki egy színpadmenedzser állást – írja a Magyar Nemzet.

A nepotizmus rabja vagyok

–  viccelődött Adler egy 2015-ös interjúban a TheaterMania.com weboldalon.

Ezt követően színpadmenedzserként, produkciós menedzserként vagy produkciós felügyelőként dolgozott az 1952-es Of Thee I Sing újrafeldolgozásában, amelyet George S. Kaufman rendezett és Jack Carson játszotta a főszerepet; 1956-ban a My Fair Lady című darabban, amelynek főszereplői Julie Andrews és Rex Harrison voltak; 1966-ban a Mike Nichols rendezte The Apple Tree című darabban, amelynek főszereplői Alan Alda és Barbara Harris voltak; valamint 1967-ben a Harold Pinter által írt The Homecoming című darabban.

Munkája során olyan hírességekkel dolgozhatott együtt, mint Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles, Angela Lansbury, John Gielgud, Noël Coward, Joan Rivers, Jerry Lewis, Jack Benny, Milos Forman, Richard Rodgers, Liv Ullmann és Richard Burton

 – olvasható a cikkben. 

Az ehunyt színész életútjáról szóló teljes cikket ITT tudja elolvasni. 

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu