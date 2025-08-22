augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

40 perce

Részeges személyzet miatt kellett törölni a luxusvonat indulását

Címkék#személyzet#luxusvonat#alkohol

Törölte következő útját a Sikisima nevű japán hálókocsis luxusvonat üzemeltetője, miután kiderült, hogy a vonat személyzete – minőségellenőrzés címén – évek óta részegeskedik az éjszakába nyúló utakon.

MW
Részeges személyzet miatt kellett törölni a luxusvonat indulását

A Shikishima vonat egy teljes virágzásban pompázó cseresznyefák sora mentén Shibata városában, Miyagi prefektúrában

Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP

Fotó: Hidenori Nagai

„Ez a viselkedés nem csupán a cégbe vetett bizalmat rombolja le, de elfogadhatatlan azok részéről is, akiknek a feladata az utasokról való gondoskodás lenne” – olvasható a világ egyik legdrágább vonatának számító Sikisima üzemeltetője, a JR East vállalat csütörtöki közleményében, amely szerint a kihágások 2022 szeptemberében kezdődtek.

Japan’s luxury sleeper train Shiki-shima unveiled
A személyzet túlzásba vitte a minőségellenőrzést
Fotó: Kazuki Wakasugi / Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP

A tájékoztatás szerint a botrány miatt már nem indul el az augusztus 30-ra tervezett, Niigata és Nagano prefektúrák festői régióin át vezető út sem, amelynek törléséért a JR East máris elnézést kért.

A kétéjszakás utazásra a jegy eredetileg csaknem 2600 dollárba (884 ezer forint) került, az utasokat pedig egy környékbeli borászatba is elvitték volna. A 2017-ben indult, mozgó hotelként is emlegetett luxusjáraton 17 lakosztályban összesen 34 utasnak van hely.

A kétéjszakás utazásra a jegy eredetileg csaknem 2600 dollárba került
Fotó: JIJI PRESS / Forrás: AFP

A helyi sajtó úgy tudja, a személyzet hat tagját – felszolgálókat, csaposokat, borkóstolókat – felfüggesztették, ami viszont munkaerőhiányt okozott, ezért nem tudják elindítani a következő járatot.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu