Elismerés

Sarapova bekerült a teniszhírességek csarnokába

Marija Sarapovát beiktatták a Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába, ő a harmadik orosz, aki bekerült az egyesült államokbeli Newportban található intézmény kitüntetettjei közé.

Maria Sarapova

Forrás: Shutterstock

Fotó: Michael Potts F1

Az ötszörös Grand Slam-tornagyőztest ünnepélyes keretek között avatták a tagok sorába, az orosz kiválóság bekerülését a 23 GS-tornát nyert amerikai Serena Williams jelentette be.

A 38 éves Sarapova - aki 2020-ban jelentette be visszavonulását - ezüstérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, amelynek megnyitóján az orosz csapat zászlóvivője volt. 

Pályafutása alatt 36 elsőséget gyűjtött be, kétszer győzött a francia nyílt bajnokságon (2012, 2014), és egyszer-egyszer Wimbledonban (2004), az amerikai (2006) és az ausztrál nyílt bajnokságon (2008).

Az 1954-ben alapított Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába előtte az oroszok közül Marat Szafin (2016) és Jevgenyij Kafelnyikov (2019) került be.

 

