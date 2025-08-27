Taylor Swiftet eljegyezték – mit üzent Trump a szupersztárnak?

Az „álompárként” emlegetett Taylor Swift és Travis Kelce az Instagramon fényképekkel illusztrálva jelentette be, hogy két éve tartó kapcsolatában új fejezet kezdődött. A bejelentést azzal a szöveggel kommentálták, hogy „az angoltanárotok és a tornatanárotok összeházasodik”.

Az elmúlt két évben Taylor Swift több alkalommal is jelen volt a Kansas City Chiefs mérkőzésein

Forrás: AFP

Azt, hogy az eljegyzés pontosan hol és mikor történt, egyelőre nem közölték, ahogy azt sem, hogy mikorra tervezik az esküvőt.

Az eljegyzési gyűrűvel kapcsolatban annyi került nyilvánosságra, hogy egy briliáns csiszolású 8 karátos gyémántot tartalmaz, értéke meghaladja a félmillió dollárt.

A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint Travis Kelce már a kezdődő professzionális amerikaifutball-bajnokság (NFL) nyitányára készül a Kansas City Chiefs csapatának meghatározó játékosaként, aki karrierje során háromszor nyert Super Bowlt, azaz NFL bajnoki döntőt.