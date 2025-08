A Z generáció már nem randizik, a fiatalok inkább spórolnak a szívügyeken

Egy több mint 900 fő – 18 és 28 év közötti fiatal – részvételével készült felmérés szerint a megkérdezettek több mint fele egyáltalán nem költött pénzt randizásra. A kutatás alapján azok közül, akik mégis áldoztak rá, a férfiak 25, a nők 33 százaléka havi 100 dollárnál is kevesebbet költött. A válaszadók hangsúlyozták: a romantika mellett számukra az anyagi tudatosság is kiemelten fontos – számolt be róla a Világgazdaság.

A Z generáció úgy találja, hogy a felnőtté válás magasabb költségekkel jár, összességében megérzik a megélhetési költségek emelkedését

– mondta Holly O’Neill, a Bank of America BofA fogyasztói, lakossági és preferált banki szolgáltatásokért felelős elnöke. Ezek a fiatalok kevesebbet esznek étteremben, megfizethetőbb élelmiszerboltokban vásárolnak, és alapos költségvetést készítenek, amit igyekeznek be is tartani.